Минобороны предложило засекретить всю информацию об «оборонке»

Минобороны предложило отнести информацию об оборонной сфере, которая не является государственной тайной, к категории конфиденциальной и сделать служебной тайной, говорится в поправках на портале правовой информации.

В пояснительной записке говорится, что закон о гостайне не обеспечивает защиту служебной информации ограниченного доступа, которая образуется в процессе работы госорганов, передает «Интерфакс». В результате в СМИ периодически попадает «служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности и т.п.», пишут авторы проекта.

Поэтому они предлагают отнести «информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, и не составляющую государственную тайну», к категории конфиденциальной» и охранять ее как семейную, адвокатскую или врачебную тайну.

«К служебной тайне в области обороны относятся сведения, образующиеся при осуществлении федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, федеральными государственными органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и гражданами полномочий и функций в области обороны, а также мероприятий по организации и обеспечению обороны, распространение которых может нанести вред обороноспособности государства», – говорится в законопроекте.

При этом к служебной тайне предлагается не относить сведения, составляющие гостайну и информацию, по которой у России взяты международные обязательства по открытому обмену.

Кроме того, авторы поправок предлагают не считать служебной тайной сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах и об их последствиях; сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; сведения о нарушении законности органами госвласти, организациями и чиновниками, информацию о состоянии окружающей среды; информацию, затрагивающую права, свободы и обязанности человека и организаций.

Предполагается, что подготовленный проект перечня сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, будет утверждать руководство страны.