МИД предложил возвращать россиян домой за деньги

МИД предлагает обязать россиян, попавших в затруднительное положение за рубежом, компенсировать расходы, понесенные государством на их возвращение. При этом россияне должны будут сами определять необходимость выделения им средств для возвращения. Соответствующий проект находится на этапе общественных обсуждений и независимой антикоррупционной экспертизы.

Документ предусматривает возможность предоставления гражданам, оказавшимся в затруднительном материальном положении за рубежом, «материальной помощи при условии последующего возмещения государству понесенных расходов».

Отмечается, что решение о целесообразности обращения за материальной помощью будет приниматься самим гражданином, «то есть помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни».

Как отмечается в пояснительной записке к документу, положение о предоставлении помощи в возвращении в Россию гражданам РФ, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию, утвержденного постановлением правительства от 31 мая 2010 года № 370, помощь предоставляется россиянам на безвозмездной основе только в исключительных случаях при наличии непосредственной угрозы их жизни.

«Анализ практики правоприменения постановления № 370 в российских консульских учреждениях, в том числе в условиях пандемии коронавирусной инфекции, свидетельствует о том, что заложенные в нем принципы существенно понижают эффективность работы механизма оказания гражданам материальной помощи», – передает ТАСС текст пояснительной записки.

«Так, оценка ситуации на предмет того, представляет ли она действительно угрозу жизни гражданина, всегда чревата субъективностью и является затруднительной, что, в свою очередь, нередко ведет к отказам в предоставлении помощи. При этом категоричность при определении критериев оказания материальной помощи обусловлена, не в последнюю очередь, и безвозмездностью ее оказания», – поясняется в документе.

В случае одобрения инициативы МИД предоставление средств россиянам за рубежом будет оформляться актом о фактическом предоставлении помощи, который подписывается получателем помощи и членами комиссии загранучреждения. В акте будет указываться сумма в рублях, которую получатель помощи обязуется вернуть в течение трех месяцев. В случае, если получатель помощи не возвратит денежные средства в установленный срок, документом предусматривается возможность взыскать их принудительно.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса.