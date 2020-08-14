МВД перекрыло канал вывода за рубеж нескольких миллиардов рублей

Сотрудники полиции в Москве и ряде регионов перекрыли канал вывода денежных средств за пределы России, но подозреваемые в преступлении успели перевести несколько миллиардов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе денежных средств за пределы РФ. По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей», – передает ТАСС слова Волк.

В июне глава отделения «Голоса» оказалась связана с офшором из «панамского досье».