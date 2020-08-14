Пушков отреагировал на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии.

Пушков написал в Twitter, что данный призыв «абсурден, но он показывает, что антироссийские европейские элиты рефлекторно обвиняют Россию во всем под любым предлогом – или вообще без предлога».

Он отметил, что таких же негативно настроенных к России, как Сариуш-Вольский, в Польше немало, выразив при этом сожаление из-за того, что к ним «прислушиваются в некоторых странах ЕС».

На ваш взгляд Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии? Лукашенко

Протестующим



«Пока это холостой выстрел. Но он обозначает направление очередной атаки на Россию», – заключил сенатор.

Ранее депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил, что санкции за события в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжались акции протеста, якобы надо ввести против России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реакции Запада на протесты в Белоруссии.