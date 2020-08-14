Ученые изучили место гибели парохода «Челюскин»

Ученые и поисковики обследовали место гибели легендарного парохода «Челюскин» в Чукотском море, сообщила Морспасслужба Росморречфлота.

Целью работ было обновление данных по фактическому местонахождению парохода и создание трехмерной модели по его состоянию.

«Исследователи, прибывшие в район гибели парохода на буксире-спасателе «Лазурит» Приморского филиала Морспасслужбы, провели водолазные спуски для идентификации и обследования судна, а также построения его 3D-модели», – передает РИА «Новости» сообщение Росморречфлота.

По окончании работы экспедиционного отряда буксир Морспасслужбы, отдав почести погибшему пароходу «Челюскин» и высадив экспедиционный отряд, вышел к месту постоянного базирования.

Напомним, в сентябре 2006 года легендарный символ советской эпохи пароход «Челюскин» был обнаружен российскими учеными на дне Чукотского моря. Участникам экспедиции удалось поднять со дна несколько фрагментов и сделать снимки, которые бы позволили идентифицировать судно.