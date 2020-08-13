Эксперт Страсбургского университета объяснил надежность российской вакцины от COVID-19

Президенту России чуждо безрассудство, поэтому если он заявил о регистрации вакцины от коронавируса, скорее всего, она надежна, заявил врач, преподаватель Страсбургского университета Стефан Гайе в интервью изданию Atlanticо.

Он отметил, что современная Россия обладает мощной интеллектуальной элитой и выдающимся ноу-хау в таких областях как оружие, космос и биотехнологии, передает RT.

Российская вакцина от коронавируса находится в третьей фазе испытаний, она была успешно протестирована на животных, также это означает успешное испытание переносимости человеком и фармакологической эффективности. На сегодняшний день проверяется терапевтическая эффективность препарата среди большого числа пациентов. Учитывая все это, Гайе полагает, что российская вакцина, скорее всего, надежна.

Врач подчеркивает, что российская вакцина опирается на последние достижения в сфере биотехнологий. У препарата должна быть хорошая переносимость, но нужно обязательно дождаться окончания третьей фазы клинических испытаний, чтобы убедиться в ее эффективности.

«Думаю, Россия укрепила позиции в мировой гонке вакцин от COVID-19», – отметил Гайе.

На ваш взгляд В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку? Да

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Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что критические высказывания зарубежных коллег, касающиеся российской вакцины от коронавируса, являются безосновательными. По его словам, российская вакцина – это «решение, которое уже имело определенные клинические знания и данные».

Кроме того, академик РАН и бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил критику российской вакцины от коронавируса завистью. «Давайте прекратим ту истерику, которая, небескорыстно конечно, возникает у моих коллег. Инициируется она двумя факторами – первый фактор, почему не я, а второй фактор – это то, что проплачивается все это. Но не будем копаться в мотивации, а спокойно будем продолжать работу», – отметил он.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.