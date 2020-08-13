Депутаты Европарламента призвали ЕС не признавать выборы в Белоруссии

Двадцать депутатов Европарламента составили резолюцию и призвали ЕС не признавать выборы в Белоруссии, а также потребовать проведения новых выборов. Кроме того, депутаты призывают ввести санкции против лиц, ответственных за насилие во время протестов, передает немецкое издание Deutschlandfunk.

Ряд депутатов Европарламента обвинили верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в нерешительности в отношении политической ситуации в Белоруссии, передает RT.

Издание отмечает, что Боррель всего лишь написал в своем Twitter, что «народ Белоруссии заслуживает лучшего».

Такая позиция Борреля возмутила некоторых членов Европарламента.

Представитель Европейской партии зеленых Виола фон Крамон заявила, что слова Борреля о том, что «народ Белоруссии заслуживает большего» – куда меньше того, что население Белоруссии ожидало от ЕС. «Ужасно, что внеочередное заседание министров иностранных дел ЕС состоится только в пятницу», – сказала она.

По данным Deutschlandfunk, около 20 евродепутатов составили резолюцию, в которой призвали власти ЕС ввести индивидуальные санкции в отношении лиц, ответственных за насилие в ходе протестных акций, а также организовать независимую, международную следственную комиссию

Кроме того, депутаты призывают Евросоюз не признавать выборы президента в республике и требовать проведения повторных выборов

Один из подписавших резолюцию депутатов Михаэль Галер предлагает запретить въезд в ЕС лицам, ответственным за действия белорусской милиции, а также членам их семей.

Однако Deutschlandfunk подчеркивает, что ввести подобные санкции будет проблематично, ведь для этого потребуется консенсус всех стран ЕС. Издание сомневается, что санкции поддержит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поскольку незадолго до выборов он ездил в Минск, встречался с президентом республики Александром Лукашенко и говорил о том, что необходимо окончательно отменить все санкции в отношении Белоруссии. Но все же Галер считает, что в сложившейся обстановке Орбан не будет выступать против санкций.

Ранее Боррель высказал мнение, что условием развития отношений Белоруссии с Евросоюзом станет изменение властями политики и прекращение насилия.

Ранее сообщалось, что ЕС не считает президентские выборы в Белоруссии ни свободными, ни справедливыми и рассматривает возможность введения санкций в отношении ответственных за насилие со стороны силовиков.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

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