ЕС призвал власти Белоруссии изменить политику и прекратить насилие Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке 13 августа 2020, 15:12 Текст: Евгения Шестак

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил окружную больницу на Чукотке, где захотел зайти в кабинет МРТ, однако ему запретили. Видеозапись размещена в Twitter кремлевского пула РИА «Новости». На кадрах видно, как премьер вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко начинают входить в кабинет, за ними следуют журналисты, однако сотрудница лаборатории запретила заходить. «Не входите! Нельзя с аппаратурой!» – обратилась женщина. Министры поспешили выйти из помещения. «Вот – профессионала сразу видно», – отметил Мишустин. Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке: «Нельзя, нельзя, нельзя!» pic.twitter.com/O83DOFLv1g — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 13, 2020 Ранее Мишустин посетил больницу на Чукотке, где в шутку предложил министру финансов Антону Силуанову и главе Минздрава Михаилу Мурашко проверить зрение. Напомним, Мишустин прибыл в Анадырь, где начинается его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку. За неделю премьер планирует посетить четыре региона – Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.

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