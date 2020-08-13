«Коммерсант» в заголовке статьи обыграл начало гимна Третьего рейха

Газета «Коммерсант» опубликовала статью под названием «Deutschland, Deutschland uber Virus» о второй волне коронавируса в Германии. С похожей фразы начинается «Песня немцев», которая использовалась в качестве гимна во времена Третьего рейха.

Заголовок статьи «Коммерсанта» звучит как «Deutschland, Deutschland uber Virus», в свою очередь, первая строчка гимна Третьего рейха начиналась как «Deutschland, Deutschland uber alles».

В материале газеты речь идет о том, что в Германии в среду было зарегистрировано 1 тыс. 226 случаев коронавируса – это максимальный показатель с мая этого года. Общее число заболевших в Германии превысило 218,5 тыс. человек.

Согласно информации из открытых источников, произведение «Песня немцев» было написано в середине 19-го века, но во времена Третьего рейха использовалось наряду с партийным гимном Национал-социалистической немецкой рабочей партии, написанным Хорстом Весселем.

В 1933 году министр образования и культуры Баварии Ханс Шемм издал указ, согласно которому в связи с историческим значением песня Весселя должна была исполняться во всех школах Баварии первой, наряду с официальным гимном «Песня немцев». В течение 12 лет после этого «Песнь немцев» и «Песня Хорста Весселя» (гимн НСДАП) представляли собой единое и неразрывное целое.

При этом в 1991 году гимном объединенной Германии стала лишь третья строфа «Песни немцев», которая начинается со слов «Общность, право и свобода».