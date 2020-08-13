Американских студентов призвали надевать маски во время секса

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13 августа, четверг  |  Последнее обновление — 09:41  |  vz.ru
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Безработных россиян несправедливо назвали нахлебниками

Пособия по безработице вряд ли развращают россиян Кирилл Кухмарь/ТАСС
Высказывание башкирской чиновницы о том, что возросшие пособия по безработице стимулируют россиян не искать работу, а сидеть на помощь от государства, вызвало общественный резонанс. Неужели Россия действительно превратилась в страну, где можно не работать, а спокойно жить на пособие от государства?  Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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«Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

Судьба АПЛ «Курск» остается одной из самых страшных трагедий ВМФ России Reuters
12 августа исполняется 20 лет со дня гибели атомной подводной лодки К-141 «Курск». Это стало одним из самых трагических событий для российского общественного сознания. И хотя боль утраты с тех пор поутихла, а официальное расследование завершено, некоторые вопросы о причинах и механизме катастрофы до сих пор остаются. Какие именно? Подробности...
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Байден выбрал следующего президента Америки

Кажется, что выбор Байдена в пользу чернокожей женщины был предопределен, но все значительно сложнее REUTERS/Lucas Jackson
Кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии станет сенатор от Калифорнии Камала Харрис. И это, к сожалению, не сугубо американское, это мировое по значимости событие. Оно означает, что именно Харрис выбрали на роль «первой женщины – президента США». Причем ее переезд в Белый дом может состояться не через восемь лет и даже не через четыре года, а гораздо раньше. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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На Ближнем Востоке началась ливанская часть большой игры

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Предложение о помощи от Франции и МВФ оказалось совсем небескорыстным протягиванием руки стране, пострадавшей от техногенной катастрофы. Активизировалась и Турция, которая не хочет допустить усиления Парижа вблизи своих границ. В чем заинтересована Россия? Подробности...

Иностранный язык должны учить только те, кому он реально нужен

Сергей Мардан, публицист
Конечно, в стране есть довольно широкая прослойка семей, которые уверены, что знание английского пригодится им хотя бы во время поездки в Анталью. Но для остальных 70%, у которых нет загранпаспортов, даже такой мотив является не вполне очевидным. Подробности...
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Три сюрприза русских авиаторов

Тимур Шерзад, журналист
12 августа – день Военно-воздушных сил России. Праздник более чем уместный – ведь отечественные ВВС одни из сильнейших в мире. Но уверен в этом мир был далеко не всегда. Хотя еще до утверждения СССР в качестве сверхдержавы наши авиаторы преподносили сюрприз за сюрпризом. Подробности...
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Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

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    Американских студентов призвали надевать маски во время секса

    13 августа 2020, 09:31

    Текст: Евгения Шестак

    Университет Джорджии опубликовал медицинские рекомендации, где советует студентам не снимать маски даже во время секса.

    В рекомендациях университет сослался на данные клиники Майо, передает ИноТВ со ссылкой на FoxNews.

    Опубликованные рекомендации вызвали резонанс в Сети и получили порцию издевательств. После этого университет удалил публикацию.

    В свою очередь директор управления природных ресурсов штата Висконсин Престон Коул потребовал, чтобы работники правительственных структур носили маски даже во время телеконференций, находясь дома в одиночестве.

    По его мнению, нося маску, чиновники подают людям правильный пример, показывая, что они «думают о безопасности и здоровье остальных». 

    Тем временем в штате Теннесси член муниципального совета города Нэшвилл Шэрон Херт заявила, что людям, которые не носят маски, нужно предъявлять обвинения в покушении на убийство.

    «Знаете, я работала на одну организацию, где считалось, что если человек заразил кого-то вирусом и при этом не сообщил об этом, его нужно судить, как за убийство – ну, вернее, за покушение на убийство. Быть может, нам стоит ввести более строгие законы, согласно которым людям, которые не носят маски и при этом создают риск заражения этим вирусом для кого-то еще, будут назначать наказание посерьезнее», – отметила она.

    Ранее кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что глава американского государства Дональд Трамп несет ответственность за высокую смертность от коронавируса в США. 

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