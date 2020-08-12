Асад сказал, как Сирия ответит на санкции США

Последние односторонние санкции США в рамках закона «Цезарь» являются продолжением многолетней блокады, которая несет большой вред сирийскому народу, и ответом на них должен быть рост производства, заявил президент Сирии Башар Асад, выступая перед собранием народного совета.

«Закон «Цезарь» – не отдельный случай и не отличается от того, что ему предшествовало на этапах блокады, которая несет большой вред сирийскому народу. Действенным ответом на блокаду должен быть рост производства и упор на самообеспечение», – передает РИА «Новости» слова Асада.

По словам сирийского лидера, «США нуждаются в присутствии ИГ* (террористическая организация, запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) в регионе» и законом «Цезарь» выражают свою поддержку террористам.

Говоря о мерах по спасению национальной валюты, Асад подчеркнул, что у сирийской власти есть «нетрадиционное решение», о котором говорить пока преждевременно.

«Мы должны устранить препятствия для инвестиций. И необходимо поддержать маленькие инвестиции», – добавил президент.

Асад отметил, что сельское хозяйство в сложившейся ситуации – наиболее мощный инструмент для поддержания экономики страны. «В том числе необходимо развивать производство, чтоб снизить импорт», – сказал он.

Напомним, США ввели новые санкции против Сирии по «закону Цезаря», «который позволяет применение жестких экономических санкций для привлечения к ответственности режим Асада и его сторонников за их жестокие действия против граждан Сирии». Под эти санкции попали в том числе президент Сирии Башар Асад и его супруга. Кроме того, минфин США ввел санкции против сына президента Сирии.