Названы сроки окончания строительства морского терминала в Калининградской области Аргентина поздравила Россию с регистрацией вакцины от коронавируса Мужчина без штанов напал на полицейских в Париже 12 августа 2020, 20:12 Текст: Александра Юдина

Трое полицейских получили ранения днем в среду в Париже в результате нападения голого мужчины, вооруженного металлической палкой, передает телеканал BFMTV. Инцидент произошел в XIII округе французской столицы, в парке Шуази. Набросившийся на полицейский патруль мужчина был «без штанов», передает РИА «Новости». В ответ на агрессию со стороны полуголого мужчины полицейские были вынуждены открыть огонь, ранив нападавшего в живот. На данный момент мужчина задержан, по факту происшествия возбуждено дело о покушении на убийство представителя государственной власти. Ранее сообщалось, что защита обжаловала приговор 28-летнему студенту из Техаса Тревору Риду, осужденному на девять лет за сопротивление в пьяном виде полицейским при задержании в Москве в прошлом году.

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