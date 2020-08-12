ВОЗ: Россия имеет научные и технические возможности для создания высококачественных вакцин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не готова сказать, можно ли использовать российскую вакцину от коронавируса по всему миру, но уверена, что Россия может создать высококачественный препарат, заявила на брифинге директор по управлению программами Ближневосточного офиса ВОЗ Рана Хадже.

«Российская вакцина прошла первые две фазы, теперь она проходит третья фазу тестирования. Они не прошли все эксперименты, но, по оценкам, вакцина готова применяться локально, как минимум в России. Мы в прямом контакте с властями России, и мы знаем, что Россия в целом имеет научные и технические возможности для создания высококачественных вакцин. ВОЗ не готова на данный момент сказать, соответствует ли вакцина параметрам, чтобы использоваться по всему миру. Но мы находимся в ежедневном контакте с Россией», – передает РИА «Новости» слова Хадже.

Также в ВОЗ заявили, что поддерживают контакты «с российскими учеными и органами власти» и ожидают возможности «изучить детали испытаний».

На ваш взгляд В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку? Да

Нет



Ранее президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.