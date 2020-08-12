Вооруженный мужчина захватил в заложники охранника Миланского собора

|
12 августа, среда | Последнее обновление — 16:23 | vz.ru
Разделы
Российское мясо распробовали за рубежом
Запад прощает Лукашенко больше, чем Януковичу
«Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы
Чем белорусский протест отличается от украинского Майдана
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Иностранный язык должны учить только те, кому он реально нужен
Сергей Мардан, публицист
Конечно, в стране есть довольно широкая прослойка семей, которые уверены, что знание английского пригодится им хотя бы во время поездки в Анталью. Но для остальных 70%, у которых нет загранпаспортов, даже такой мотив является не вполне очевидным. Подробности...
Обсуждение: 82 комментария
Три сюрприза русских авиаторов
Тимур Шерзад, журналист
12 августа – день Военно-воздушных сил России. Праздник более чем уместный – ведь отечественные ВВС одни из сильнейших в мире. Но уверен в этом мир был далеко не всегда. Хотя еще до утверждения СССР в качестве сверхдержавы наши авиаторы преподносили сюрприз за сюрпризом. Подробности...
Opel Zafira Life: большому кораблю – большое плавание
Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки
В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосованияПодробности...
Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв
В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФПодробности...
Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем
Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитаруПодробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
© 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
На главную страницу •