Британские ученые открыли новый вид динозавра Белорусские власти оценили ущерб от беспорядков в Минске Посол Афганистана в России отстранен от должности 12 августа 2020, 13:02 Текст: Алина Назарова

Афганский посол в Москве Латиф Баханд отстранен от должности, сообщил информированный диписточник в Кабуле. «Да, он отстранен от должности», – сообщил источник РИА «Новости». Ранее афганские СМИ сообщили, что посол ИРА в Москве был уволен по распоряжению президента Ашрафа Гани. 64-летний Латиф Баханд был назначен послом в России в конце 2018 года. Ранее он занимал пост главы департамента Центральной Азии в МИД Афганистана.

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