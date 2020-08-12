«Союз отцов» анонсировал форум о проблемах мужского воспитания детей в России

«Форум «Пример для подражания» призван поддержать отцов, которые сегодня растеряны и не знают, как приступить к воспитанию своих детей», – заявил газете ВЗГЛЯД один из лидеров отцовского движения Юрий Соленов, говоря о предстоящем мероприятии, которое пройдет в Москве 14 и 15 августа.

«Форум «Пример для подражания» является в какой-то степени итоговым мероприятием нашей школы лидеров отцовских сообществ «Start Пап». Название, кстати, выбрано неслучайно и созвучно со «Start up». Мы это ассоциируем с тем, что отцовство стартовало в России после того, как в стране долгие годы вообще ничего не говорилось об отцовстве», – сказал учредитель и исполнительный директор МОО «Союз отцов» Юрий Соленов.

«На сегодняшний день российское общество готово слушать и воспринимать отцов как тех людей, которые принимают участие в воспитании своих детей. И форум «Пример для подражания» призван поддержать отцов, которые сегодня растеряны и не знают, как приступить к воспитанию», – отметил он.

Кроме того, в ходе форума «Союз отцов» планирует переформатироваться из межрегиональной организации в общероссийскую. Филиалы союза уже есть в 45 регионах, добавил собеседник.

По словам Соленова, отцовское сообщество помогает не только сформировать свои идеи, но и дать этим идеям цели и задачи. «Наш форум, с одной стороны, способствует реализации проектов отцов. С другой стороны, на дискуссионных площадках будут затронуты ключевые моменты отцовского сообщества», – сказал он.

В качестве примера Соленов приводит дискуссионную площадку «Отцы и власть». «Во власти есть политики, которые заняты не только законотворчеством, но и посвящают много времени воспитанию детей. В итоге, имея навык развития взаимоотношений внутри семьи – они смогли успешно проявить себя в политике», – считает Соленов.

Напомним, 14 и 15 августа в Москве пройдет форум отцов «Пример для подражания». В ходе форума пройдет презентация развития движения отцовства, дискуссия, в которой известные родители обсудят профильные вопросы, круглый стол лидеров отцовских сообществ с представителями региональной власти, а также дискуссия на тему образа отца в рекламе и СМИ.