Египет понадеялся на скорое открытие авиасообщения с Россией

Власти Египта рассчитывают, что авиасообщение с Россией, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса, будет возобновлено в ближайшее время, заявил посол арабской республики в Москве Ихаб Наср.

По его словам, авиационные власти двух стран находятся в контакте по этому вопросу, передает РИА «Новости».

Наср подчеркнул, что «количество случаев заражения коронавируса в России сильно снизилось, как и в Египте».

«Египет уже восстановил авиарейсы с большим количеством стран. Очень надеемся, что в самом скором времени мы восстановим авиасообщение между Москвой и Каиром», – сказал посол.

Он отметил, что Египет всегда рад принять российских граждан, в египетских аэропортах применяются серьезные меры в связи с коронавирусом для безопасности туристов.

«Могу подтвердить, что наше воздушное пространство открыто, у нас проблем нет. В нашей стране мы готовы принять всех, поэтому надеюсь, что консультации, которые проводятся авиационными властями, закончатся положительным результатом в ближайшее время», – указал он.

Накануне в Росавиации сообщили о возобновлении полетов из курортных городов Турции в Россию. С 10 августа из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону возобновляются рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан. Ранее были восстановлены рейсы в Стамбул и Анкару.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД