Анонсированы поставки Су-57 в ВКС России Вблизи Ростовской АЭС обезвредили 80 минометных снарядов 12 августа 2020, 02:33

Фото: www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-rostovskoy-aes/fotogalereya

Текст: Антон Никитин

Российские военнослужащие уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные при обследовании местности вблизи Ростовской АЭС, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Опасная находка была обнаружена взводом специального назначения Росгвардии при обследовании местности в Дубовском районе вблизи Ростовской АЭС. Специалисты группы разминирования классифицировали боеприпасы как 80 минометных снарядов времен Великой Отечественной войны, передает ТАСС. Опасную находку саперы доставили на полигон Прудбой в Волгоградской области. «Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Ростовской области», – сообщили в пресс-службе Южного военного округа, уточнив, что найденные боеприпасы уничтожили путем подрыва накладным зарядом. Напомним, 1 февраля 2018 года президент России Владимир Путин дал старт работе четвертого энергоблока Ростовской АЭС. Атомная станция расположена в Ростовской области, в 16 км от города Волгодонска на берегу Цимлянского водохранилища. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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