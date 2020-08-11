Звезда «Зачарованных» заметила новый симптом коронавируса

Известная актриса Алисса Милано, сыгравшая добрую ведьму Фиби в культовом сериале «Зачарованные», сообщила, что после того, как переболела коронавирусом, у нее начали выпадать волосы.

«Думаю, стоит вам показать, что COVID-19 делает с волосами. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно», – написала Милано в своем Instagram.

На кадрах видно, что у актрисы выпадают целые пучки волос после каждого расчесывания.

«Это моя потеря волос из-за COVID-19», – говорит она с небольшим клоком волос в руке.

Как вспомнила звезда «Зачарованных», она довольно тяжело перенесла коронавирусную инфекцию.

«Все болело. Я перестала чувствовать запахи. А еще мне казалось, что на груди сидит слон. Я не могла дышать и нормально питаться. Все выходило наружу. Из-за этого за две недели я похудела на четыре килограмма. Я была сбита с толку», – писала она в соцсетях.

Ранее врач-терапевт высшей категории Елена Карякина выразила мнение, что изменения в организме могут происходить у пациентов с различными хроническими заболеваниями, но никаких внешних изменений из-за COVID-19 у пациентов происходить не может.

Однако позднее группа ученых выяснила, как мужские гормоны-андрогены способствуют подавлению вируса – именно их нехватка зачастую провоцирует облысение. Кроме того, исследования из Испании, согласно которому 79% мужчин, умерших от коронавируса в трех мадридских больницах, были лысыми.

Милано известна своими смелыми выходками. Так, в 2013 году она выложила в Сеть видеозапись с «домашнее порно». Кадры продемонстрировали комнату, уставленную свечами и усыпанную лепестками роз. В порыве страсти пара сдвинула камеру в сторону телевизора, где ведущий знакомил зрителей с событиями гражданской войны в Сирии.

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