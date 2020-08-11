Путин попросил провести праздник 1 сентября «как следует»

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил сделать все, чтобы праздник 1 сентября «был надежно обеспечен».

Он отметил, что еще есть время до начала учебного года, чтобы доделать все необходимое, в том числе ремонты, доработать методические составляющие учебного процесса и так далее.

«Мы с вами хорошо знаем, что начало учебного года, первое сентября, в нашей стране это всегда праздник. Я прошу вас сделать все для того, чтобы этот праздник был надежно обеспечен», – передает РИА «Новости» слова Путина на совещании.

Напомним, ранее во вторник министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщил, что к началу нового учебного года в России готовы более 36 тыс. образовательных учреждений.

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