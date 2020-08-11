Верховный суд Израиля запретил сносить дом террориста из-за его жены и восьмерых детей

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11 августа, вторник  |  Последнее обновление — 11:15  |  vz.ru
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Разработчиков компьютерных игр озолотил коронавирус

Настал золотой час для компьютерных игр Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Пандемия нанесла мировой экономике серьезный урон. Однако есть отдельные отрасли, для которых коронавирус стал своего рода золотой жилой. И в числе «счастливчиков» не только разработчики вакцин и медоборудования. Выручка от продаж растет также у разработчиков игр. И заработать на этом идущем вверх рынке еще есть возможности. Подробности...
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Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии

Оппозиция заявляет, что у белорусских манифестантов нет никакой поддержки из-за границы Валерий Шарифулин/ТАСС
Уличные волнения в Белоруссии пока не позволяют судить, насколько это кампания спланирована и управляема. По версии президента Лукашенко, беспорядки координируются из-за рубежа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская от участия в протестах самоустранилась. Мнения политологов разнятся: одни считают, что протест спонтанный и поэтому децентрализован. Другие – что в Белоруссии обкатывается технология «распыленного Майдана». Подробности...
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Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Белорусы навязали Лукашенко партизанскую войну

Организационно белорусская оппозиция не готова к противостоянию с силовиками Виктор Толочко/РИА Новости
Вторая ночь «белорусской революции» оказалась значительно более насыщенной и удачной для оппозиции, чем первая, несмотря на то, что Светлана Тихановская устранилась от протестов и даже пропала из поля зрения. Это самый мощный политический вызов, брошенный Александру Лукашенко за всю его карьеру, и его шансы устоять больше не выглядят абсолютными. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенно тяжелые результаты политическое давление принесло в области медицины – где идеологизации подверглись представления сначала о гомосексуализме, а потом о трансгендерности. Подробности...
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Три варианта развития ситуации в Белоруссии

Сергей Лукьяненко, писатель
Всё это грустно, печально, но никакого положительного выхода из происходящего в Белоруссии праздника непослушания я не вижу. Подробности...
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Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Успех Китая с TikTok – даже большая угроза для США, чем любые технологические прорывы. Причина в том, что на поле массовой культуры – причем универсальной, привлекательной для людей по всему миру – американцам не было равных больше века. Подробности...
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Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев

Лукашенко нашел неожиданного союзника

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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    Верховный суд Израиля запретил сносить дом террориста из-за его жены и восьмерых детей

    11 августа 2020, 11:01

    Текст: Евгения Шестак

    Отец израильского военнослужащего Амита Бен Игаля, убитого палестинским террористом, раскритиковал решение Высшего суда справедливости, запретившего снести дом убийцы его сына.

    «Я просто начал рыдать. Сколько еще ударов надо по нам нанести? Может быть, проще нас сразу убить? Наша боль – не боль? Наше несчастье – не несчастье? Мы – ни в чем не виноваты. Наш дом разрушили. Он был моим единственным сыном. В чем я виноват?» – возмутился Барух Бен Игаль в интервью 13-му каналу израильского ТВ, передает портал Mignews.com

    Дело в том, что судьи Высшего суда справедливости (БАГАЦа) отменили приказ армейского командования о сносе дома террориста на основании того, что в том же доме проживают его «ни в чем неповинная жена и восемь детей». 

    Судья заявил, что такое разрушение дома повлекло бы за собой серию нарушений основных прав человека, включая право на собственность и право на человеческое достоинство. 

    Отец израильского военнослужащего просит президента БАГАЦа провести повторные слушания, поскольку «была допущена ошибка». 

    «Я действую не ради мести, но ради сдерживания. У меня нет ничего против судей на личном уровне, но – против их восприятия мира. Это нечестно по отношению к нам, по отношению ко всей семье. Пока судьи спали в своих домах, мой сын защищал их – и погиб», – добавил он. 

    Между тем решение суда повлекло за собой волну возмущения в Израиле. 

    Экс-министр обороны и лидер Ямина Нафтали Беннет жестко раскритиковал судей БАГАЦа: «Насколько вы оторвались от реальной жизни, что не можете объяснить, где добро, а где зло?»

    «Иногда вы видите, что несправедливость настолько велика, так бьет в глаза, так жалит сердце, что вы просто не можете это принять. Такова несправедливость сегодняшнего решения БАГАЦа не разрушать дом убийцы Игаля Бен Амита», – заявил бывший министр. 

    Также он добавил, что «мир перевернулся» и сейчас «справедливому плохо, а дурному – хорошо». 

    «Мир, в котором судьи БАГАЦа сжалились над семьей убийцы, пожалели стены, фотографии дома убийцы, но забыли о павшем солдате», – заключил он. 

    В мае 21-летний военнослужащий Армии Израиля Амит Бен-Игаль был убит в арабской деревне Ябед на севере Самарии, где военные проводили серию арестов. В него бросили камень и попали в голову.


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