Московская биржа открылась ростом Московская биржа открылась ростом 11 августа 2020, 10:13 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи в ходе торгов во вторник утром вырос на 0,5% – до 2975,55 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,7% – до 1276,78 пункта. Следует из данных Московской биржи.

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