В штабе Бабарико опровергли отъезд соратницы Тихановской из Белоруссии

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова не покидала страну и находится в Минске, сообщили в штабе экс-банкира Виктора Бабарико.

«Мария в порядке, мы с ней на связи, она в Минске и на свободе. Утро и плохой интернет усложняют коммуникацию», – сообщили в штабе, передает РИА «Новости».

Там призвали СМИ «не нагнетать излишне».

Позже сама Колесникова подтвердила, что с ней «все в порядке», и она в Минске.

Напомним, штабы Тихановской, бывшего претендента в президенты Бабарико и еще одного экс-претендента на президентский пост Валерия Цепкало объединили усилия на выборах 9 августа, чтобы в итоге в течение полугода провести новые честные выборы президента с максимальным участием альтернативных кандидатов. Лицами созданного объединенного штаба стали Тихановская, Колесникова и жена Цепкало Вероника. Ранее Цепкало и Тихановская покинули территорию Белоруссии.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%. При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.