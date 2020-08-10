Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с премьером Белоруссии Романом Головченко передал поздравления президенту республики Александру Лукашенко после его победы на выборах, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Мишустин поздравил Головченко с днем рождения, пожелал новых успехов и отметил важность укрепления российско-белорусского взаимодействия по правительственной линии. В ходе телефонного разговора Мишустин просил передать президенту Белоруссии Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах и подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что Мишустин и Головченко также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по приоритетным задачам интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.

Ранее Лукашенко поздравил президент России Владимир Путин, заявив, что рассчитывает на развитие государственной деятельности Белоруссии с дальнейшим развитием взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики. Она подала жалобу в Центризбирком.