Британия осудила попытки подавить протесты после выборов в Белоруссии

Великобритания осуждает силовое подавление протестов в Минске, обеспокоена политической ситуацией в Белоруссии после президентских выборов, заявил официальный представитель премьер-министра страны Бориса Джонсона.

«Насилие, которое мы наблюдали этой ночью в Беларуси, и попытки белорусских властей подавить протесты совершенно неприемлемы», – передает РИА «Новости» его слова.

Джонсон также добавил, что Соединенное Королевство давно обеспокоено антидемократическими действиями властей Белоруссии.

«Ранее мы неоднократно заявляли о нашей серьезной озабоченности по поводу антидемократических действий Беларуси, включая задержание кандидатов от оппозиции, мирных демонстрантов и журналистов. Мы снова выражаем нашу озабоченность правительству Беларуси после этих протестов», – сказал он.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08%, за Светлану Тихановскую проголосовали 10,09%. Явка составила 84,17%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, Украины, Польши и Чехии.