Суд не установил первичную причину смерти рэпера Картрайта

Первичная причина смерти украинского рэп-музыканта Александра Юшко (Энди Картрайта) не установлена, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Следствие считает, что [вдову погибшего Марину] Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление относится к особо тяжким, она не имеет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, может оказать давление на свидетелей, несмотря на то, что их круг пока не определен. Первичная причина смерти не установлена», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Смольнинский районный суд продлил на 72 часа срок задержания Кохал.

Жена Картрайта утверждает, что нашла музыканта мертвым. Она решила, что у мужа была передозировка запрещенными препаратами, и расчленила тело, пытаясь скрыть факт смерти.

При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве супруга, она вину не признает.

Приятель Картрайта сообщал, что Кохал увлекалась эзотерикой, и характеризовал ее как человека со странностями.