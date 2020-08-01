Сотни детей заразились коронавирусом в американском детском лагере

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Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

Конкурентноспособсность белорусской продукции зависит от дешевого топлива и газа Михаил Воскресенский/РИА Новости
В отношениях между Россией и Белоруссией внезапно возник политический кризис: Минск обвинил Москву во внешнем вмешательстве. Следом Белоруссия усилила пограничный режим на российской границе. До какого предела Минск планирует обострить ситуацию, пока непонятно. Как взаимосвязаны экономики двух стран и как они пострадают, если обострение приведет к заморозке торговых отношений между Москвой и Минском? Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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Как СССР пытался создать альтернативу пакту Молотова – Риббентропа

Нарком Литвинов искренне старался договориться о создании антигерманской коалиции - но не смог Иван Шагин/РИА Новости
Мог ли Советский Союз в 1939 году заключить не пакт Молотова – Риббентропа, а антигитлеровское соглашение с Францией и Великобританией? К каким результатам привел бы подобный план и что думали на этот счет в Москве, Лондоне и Париже? Шансы реализовать такой договор имелись, и об этом подробно рассказывают рассекреченные шифротелеграммы советских дипломатов.  Подробности...
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Запад отверг антироссийские намеки Минска

Российские граждане были задержаны в Белоруссии крайне грубыми методами «Телеканал 360»/Youtube
«Последний тиран Европы борется за свое выживание». Именно такими, и даже порой еще более жесткими словами отреагировала западная пресса на крупнейший скандал между Россией и Белоруссией – задержание десятков россиян в Минске. Если Лукашенко рассчитывал на то, что Запад одобрит его давление на Россию, он явно просчитался, и западные СМИ отчетливо дали ему это понять. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Родственная ненависть вышла на новый уровень

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Скоро юристы, специализирующиеся на семейном и наследственном праве, будут ездить в позолоченных «Роллс-Ройсах». Ведь поколение, принявшие непосредственное участие в «большом хапке», неуклонно стареет, наследники множатся, новые жены становятся все моложе и агрессивней. Подробности...

Пока стоит Москва, существует мир

Владимир Можегов, публицист
Быть хранителем остатков человеческого в стремительно расчеловечивающемся мире – не такова ли наша извечная роль? Быть может, вся история России была лишь подготовкой к этой, ещё ожидающей её миссии? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Долго ли продлится новое перемирие в Донбассе

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Начиная с 2014 года в Донбассе было уже более 20 перемирий. Бессрочных и с различными сроками окончания. Они часто носили красивые названия, к примеру, «хлебное» или «школьное» перемирие. Но все заканчивались одинаково – новой эскалацией конфликта. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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    Сотни детей заразились коронавирусом в американском детском лагере

    1 августа 2020, 12:59

    Текст: Наталья Ануфриева

    В летнем лагере в американском штате Джорджия коронавирусом заболели сотни детей, сообщила местная служба здравоохранения.

    Коронавирусом заразились по меньшей мере 260 из 597 человек, сообщили центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), добавив, что истинное число, вероятно, выше, так как тесты были доступны только для 58% пациентов, передает «Ридус».

    В лагере не соблюдались все необходимые меры предосторожности. Речь идет, в частности, о ношении масок и измерении температуры.

    При этом учреждение придерживалось государственного исполнительного приказа, требующего от всех участников предъявить доказательства отрицательного теста, проведенного за 12 дней или менее до их прибытия на базу отдыха.

    Отмечается, что дети легче переносят вирус, однако они тоже восприимчивы к инфекции и могут быть активными распространителями.

    В период с 17 по 20 июня в лагере проходили стажировку 138 студентов и 120 сотрудников, подавляющее большинство из которых сами были в возрасте 21 года и младше. 21 июня с началом смены в лагерь присоединились 363 ребенка в возрасте от шести до 19 лет, а также три старших педагога.

    Занятия проводились и в помещении, и на открытом воздухе, включая ежедневные спортивные мероприятия и занятия по вокалу. Дети находились в общих комнатах вместимостью до 26 человек.

    Через неделю после начала смены у одного из вожатых была зафиксирована высокая температура, после у него подтвердился коронавирус. Тест сдали 344 отдыхающих лагеря, 260 человек из которых оказались заражены.

    Среди заболевших 74% имели легкие симптомы, включая высокую температуру, головную боль и боль в горле, остальные не проявляли никаких симптомов.

    Ранее в одном из частных детских оздоровительных лагерей Кировской области был обнаружен очаг новой коронавирусной инфекции: COVID-19 подтвердился у одного ребенка, остальных взяли под наблюдение.


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