Охлобыстин рассказал об изменениях в «Современнике» без Ефремова

В репертуаре театра «Современник» больше не будет спектакля «Анархия», в котором актер Михаил Ефремов играл одну из основных ролей, рассказал актер Иван Охлобыстин.

По словам Охлобыстина, это решение режиссера «Анархии» Гарика Сукачева, передает газета «Известия».

«Спектакль про рок-группу, а в рок-группах не бывает вторых составов», – добавил он.

Ранее Охлобыстин заявил, что вступился бы за Ефремова, даже если бы тот был людоедом. Также он заявил о «синдроме Раскольникова» у актера.

Напомним, Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Ефремову и отказал актеру в просьбе совершать двухчасовые прогулки раз в день.

После суда адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что Ефремов точно находился в автомобиле в момент аварии, но факт его нахождения за рулем не установлен.

8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД