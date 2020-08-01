Захарова призвала проанализировать ситуацию с закрытием авиасообщения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как россиян возвращали домой из-за рубежа в связи с распространением коронавируса.

Захарова в интервью для фильма RT «Вернуться домой» заявила, что нужно «проанализировать, понять, где были взлеты, где были падения», как «будет перезапущено» авиасообщение, чтобы люди, направляясь в другую страну, «были в чем-то гарантированы, в чем-то ответственные» и «понимали, где кончается их ответственность и начинается ответственность государства».

Она подчеркнула, что в МИДе не задавались вопросами о том, как гражданам следовало готовиться к поездке, когда дипломаты оказывали помощь россиянам, которые не могли вернуться из-за рубежа в связи с коронавирусом, передает РИА «Новости».

«Я считаю, что когда человек приходит со своей острой проблемой к врачу, врач не должен, я думаю, что и не спрашивает, как вы жили до этого», – сказала Захарова.

По ее словам, сначала следует оказать помощь, а уже потом, «когда все будет хорошо, сказать, вы знаете, в следующий раз вам лучше так или так».

Захарова пояснила, что ведомство «столкнулось с ситуацией, когда люди не смогли профинансировать свое пребывание в этих чрезвычайных обстоятельствах». Она лично отвечала на обращения граждан и связывалась с ними. При этом, попытавшись «проанализировать, что происходит за рубежом, чтобы перенять лучший опыт», МИД выяснил, что «лучшего опыта не нашлось». Так, «немцы, например, зафрахтовали Lufthansa, вывезли, а потом всем разослали счет».

Она пояснила, что «должен был работать весь комплекс всех ведомств», поскольку речь шла не о «единичной эвакуации».

«У нас был один из случаев, когда Таиланд, еще рейсовый самолет, а уже нельзя иностранцам, а она украинка, а он россиянин, а у нее малыш, которому пару месяцев. И они тоже мне написали. Среди этих людей моих знакомых не было, еще раз хочу сказать», – рассказала Захарова.

Украинка решила остаться в Таиланде, муж должен был отправиться в МосквУ, чтобы оформить для нее документы.

«Когда я себе представила, что она с ребенком грудным находится в Таиланде, и я уже понимала, что дальше будет, я кричала просто в трубку, что вы поедете», – рассказала Захарова.

В результате муж «уехал утренним или дневным рейсом», а его украинскую супругу «взял консульский сотрудник к себе, она была с ним и потом он ее в ручном режиме с поддержкой наших силовых структур – мы собрали необходимый пакет документов – и они ее посадили на рейс».

Напомним, Захарова заявила, что коронавирус позволил различным представителям российского общества осознать, что такое настоящее единство.

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