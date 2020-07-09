Путин поручил восстановить численность работающих россиян

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для восстановления рынка труда в стране до уровня 2019 года к четвертому кварталу 2021 года.

«Обеспечить реализацию мер, направленных на восстановление (до уровня 2019 года) численности занятого населения к четвертому кварталу 2021 года», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам обращения к гражданам 23 июня.

Напомним, в ходе обращения к россиянам Путин подчеркнул, что нужно решить главную задачу – помочь людям вернуться к работе.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернаторам взять под личный контроль ситуацию на региональных рынках труда и до 1 сентября представить доклады в Минтруд.