Эксперт оценил слухи об отказе производителей смартфонов от зарядных устройств

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9 июля, четверг  |  Последнее обновление — 19:17  |  vz.ru
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Россия перенесет газовый кризис гораздо легче, чем США

Американцы расписались в убыточности экспорта своего СПГФото: Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz/REUTERS
Американские аналитики бьют тревогу – все масштабные планы по поставкам американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу оказались под угрозой. А значит, и возможность вытеснить с этого рынка Россию. Как выяснилось, в условиях крупнейшего ценового кризиса на мировом рынке газа российские компании оказались гораздо устойчивее американских. Подробности...
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Сербы устроили коронавирусный майдан

В сербском майдане немало забавных национальных особенностейФото: Koca Sulejmanovic/EPA/ТАСС
Кадры массовых беспорядков и мародерств, к которым мы успели привыкнуть на примере США, теперь поступают из Сербии. Вторую ночь подряд протестующие дерутся с полицией и штурмуют здание парламента, причем небезуспешно. Официальная причина − попытка вернуть в стране карантин, но в реальности все гораздо сложнее − за будущее Балкан идет серьезный торг. Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Зеленский блефует в споре о том, сколько стоит жизнь украинца

Крушение украинского лайнера в окрестностях аэропорта имени имама Хомейни унесло жизни 176 человекФото: Rouzbeh Fouladi/Zuma/Global Look Press
«Украине стоило бы вспомнить, как она себя вела, когда в 2001 году над Черным морем украинской ракетой был сбит российский самолет». Такими словами эксперты комментируют претензии Киева к Тегерану по поводу переговоров о компенсации за жизни украинцев, погибших в катастрофе сбитого Ираном пассажирского лайнера. В чем на самом деле суть разногласий? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Живых людей математической моделью не охватишь

Руслан Хвостов, председатель партии «Зеленая альтернатива»
Графики Сергея Шпилькина уже неделю будоражат воображение общественности, и причина вполне понятна. Если на самом деле кто-то вбросил на референдуме 20 млн бюллетеней, то какой смысл нам заниматься политикой? Какой смысл в создании новых партий, если все и так будет «нарисовано»? Подробности...

Все идет под нож ради свободы

Андрей Бабицкий, журналист
Представить себе мир, в котором восторжествовала полная свобода, довольно просто. Поскольку в нем будут сняты любые ограничения, он становится ареной сил зла, сатаны. Человек, сбросивший с себя все нравственные путы, превращается в дикое животное. Подробности...

Пять ошибок Виктора Януковича

Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
9 июля 70-летний юбилей отмечает один из самых противоречивых политиков постсоветского пространства – экс-президент Украины Виктор Янукович. В его карьере было немало заслуг и достижений, однако все они перечеркнуты чередой ошибок, допущенных в период с 2004 по 2014 год. Подробности...
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      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
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      На российских пляжах заканчиваются свободные места

      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
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      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
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          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
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              Эксперт оценил слухи об отказе производителей смартфонов от зарядных устройств

                 9 июля 2020, 18:34
              Фото: CHROMORANGE/Franz Perc/
              Global Look Press
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Американская компания Apple собирается отказаться от зарядных устройств, потому что хочет нажиться на своих потребителях, но Samsung на такое точно не пойдет, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

              СМИ сообщают, что компания Samsung намерена больше не класть в комплект зарядное устройство к некоторым моделям своих смартфонов уже к 2021 году. Это якобы будет сделано для того, чтобы снизить затраты на производство устройств. Ранее аналитик Минг-Чи Куо спрогнозировал, что Apple не будет комплектовать свои телефоны адаптерами питания, но оставит кабель Lightning.

              «Samsung не станет отказываться от зарядок по нескольким причинам: в их смартфонах используются совершенно разные зарядные устройства, разные кабели. Если каждый должен будет их покупать отдельно, то это, во-первых, неудобно, а во-вторых, их можно будет внезапно перепутать, и тогда человек получит не очень хороший опыт», – считает Муртазин.

              Он поясняет, что покупая достаточно дорогое устройство, производитель заинтересован в том, чтобы человек получил максимально хороший опыт пользования.

              «Такой ход для Apple объясним тем, что это достаточно жадная компания, которая пытается взять с потребителя деньги за каждый чих. И некомплектация всего этого добра зарядниками – это неуважение к своим клиентам и попытка сэкономить и заработать дополнительные деньги на продаже обязательных аксессуаров», – говорит Муртазин.

              Цена на зарядку для iPhone в Америке составляет около 30 долларов, а ее реальная себестоимость примерно три доллара, продолжает эксперт. То есть 27 долларов компания «кладет в карман». В России эта разница еще выше.

              «При этом себестоимость самого смартфона в среднем 400 долларов. Быстрая зарядка – 2,5 доллара, пятиваттная – 1,5. Поэтому даже если это сделано якобы для того, чтобы удешевить телефон – разницу почувствовать будет сложно. То есть покупая iPhone за сто тысяч рублей, сможет человек увидеть разницу в цене в 1,5 тыс как нечто, что сэкономило деньги? Я думаю, что нет», – полагает Муртазин.

              Эксперт уверен, что Apple такой ход только в первый год принесет в доходах примерно миллиард долларов, но при этом они потеряют часть своих пользователей, потому что люди терпят до определенного момента. Покупатели не станут выходить на демонстрации, а просто приобретут то, что интереснее, с зарядным устройством в комплекте. «Ну и для конкурентов это, безусловно, подарок», – подытожил Муртазин.


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