Кремль подтвердил актуальность темы союзного договора России и Белоруссии

Тема реализации союзного договора России и Белоруссии находится на повестке дня, обсуждается на различных уровнях, все этапы интеграции в нем прописаны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Там есть определенная последовательность действий, есть определенный набор дорожных карт, который уже давно прорабатывается. Кроме того, в союзном договоре тоже прописывается определенная последовательность и этапность действий по интеграции. И эти темы действительно находятся и находились на повестке дня и они действительно обсуждаются на самом различном уровне», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение Алексея Венедиктова о якобы состоявшемся полтора года назад разговоре президентов Путина и Лукашенко по объединению двух государств.

Напомним, в июне посол Белоруссии в России Владимир Семашко на экспертной сессии «Россия и Белоруссия: будущее после пандемии» заявил, что осенью Москва и Минск могут вернуться к согласованию «дорожных карт» по интеграции.

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