Ученые доказали, что причиной депрессии является вирус

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9 июля, четверг  |  Последнее обновление — 10:10  |  vz.ru
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Курс рубля начал вести себя парадоксально

Причины ослабления рубля не внешние, а внутренниеФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российская валюта оказалась среди сильнее всего упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Почему чешская разведка так ценится Штатами в работе против России

Иван Сафронов по-прежнему не признает себя виновнымФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Заявления о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов работал на чешскую разведку, вызвали у многих почти насмешку – действительно, это ведь не ЦРУ и даже не Моссад. Однако было бы верхом наивности недооценивать спецслужбы Чехии. Почему именно разведки стран Восточной Европы оказались настолько важны для вербовки граждан России? Подробности...
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Зеленский блефует в споре о том, сколько стоит жизнь украинца

Крушение украинского лайнера в окрестностях аэропорта имени имама Хомейни унесло жизни 176 человекФото: Rouzbeh Fouladi/Zuma/Global Look Press
«Украине стоило бы вспомнить, как она себя вела, когда в 2001 году над Черным морем украинской ракетой был сбит российский самолет». Такими словами эксперты комментируют претензии Киева к Тегерану по поводу переговоров о компенсации за жизни украинцев, погибших в катастрофе сбитого Ираном пассажирского лайнера. В чем на самом деле суть разногласий? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Бороться с гей-пропагандой уже поздно

Сергей Мардан, публицист
Миф о природной гомофобии русских – уже миф. Те, кому сегодня 50-60 лет, выросли и повзрослели в обществе, где эта тема была табуирована. Но для 20–30-летних этой инерции уже не хватило. Подробности...
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Черный лебедь и Белый дом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если американские партии срочно не проведут работу над ошибками, то не исключено, что следующую первую леди США они будут лицезреть не только на официальных мероприятиях, но и на порносайтах. Подробности...
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Что скажет защита в оправдание Ивана Сафронова

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Журналист не является носителем секретов, даже пусть он является информированным человеком в той или иной области. Но журналисту никак не добраться до настоящих секретов, представляющих гостайну. Подробности...
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              Ученые доказали, что причиной депрессии является вирус

                 9 июля 2020, 09:52
              Фото: Jochen Tack/Global Look Press
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Ученые Медицинского университета Дзикэй обнаружили и смогли доказать, что причиной депрессии является вирус, рассказал профессор Кадзухиро Кондо.

              Кондо рассказал, что «всего есть восемь видов герпеса», в Медицинском университете Дзикэй занимаются «шестым видом вируса герпеса человека», чья особенность, «как и других типов герпеса, в том, что он живет в организме человека всю жизнь, 100% людей являются носителями вируса герпеса человека шестого типа», передает РИА «Новости».

              «Обычно он прячется в крови. При стрессе или усталости его количество увеличивается и он проявляется и в слюне. Через нос он пытается проникнуть в мозг, чтобы заразить его. Между мозгом и задней частью полости носа есть обонятельная луковица. Вирус заражает ее. После этого вирус опять переходит в латентное состояние», – рассказал профессор.

              После этого вирус (его ген SITH-1) производит белок, так называемый протеин SITH-1. Он начинает направлять в клетки кальций. От чрезмерного количества кальция клетка умирает. В опытах на мышах ученые выяснили, что при искусственном введении этого гена в обонятельную луковицу, ее клетки стали умирать.

              «Обонятельная луковица играет важную роль в мозге, она связана и с эмоциями. Поэтому когда клетки обонятельной луковицы умирают, это влияет и на эмоции. Например, накапливается стресс. Стресс – это реакция на внешние возбудители: занятость на работе, неприятности. Это реакция мозга. И вот эта реакция становится чрезмерной. Реакция мозга на стрессовые ситуации является причиной депрессии – это все знают. Это происходит из-за протеина SITH-1. Из-за того, что он убивает клетки обонятельной луковицы, мозг чрезмерно реагирует на стресс. Это является причиной депрессии», – заявил Кондо.

              В ходе эксперимента выяснилось, что если у человека был обнаружен этот протеин, то риск возникновения депрессии у него возрастает в 12 раз. У 80% людей с подтвержденной депрессией найден данный протеин.

              Вместе с тем перед учеными встала задача найти способ выяснять концентрацию этого протеина, проявляющего себя в мозге. Кондо признается, что это был один из самых сложных моментов в исследовании, но на помощь пришел сам организм человека.

              Протеин SITH-1 не может самостоятельно направить кальций в клетку, чтобы убить ее, ему требуется помощник и сообщник – еще один протеин (CAML). Они образуют соединение, которое и направляет чрезмерные дозы кальция в клетку. Однако и организм не пускает все на самотек, а пытается бороться – в результате в крови появляются специфические антитела, которые можно считать своеобразными маркерами на это соединение.

              «Если мы обнаружим в крови специфические антитела на форму этого соединения, мы сможем сделать вывод, что протеин SITH-1 уже находится в обонятельной луковице, соединился с протеином CAML и отправляет в клетки кальций. То есть мы сможем узнать об этом косвенным путем», – рассказал ученый.

              Из всех открытых ранее генов, влияющих на депрессию, открытие японских ученых указывает, по их мнению, на самый мощный по степени влияния ген.

              «Косвенно на основе анализа крови мы можем узнать, что у этого человека высок риск депрессии или он уже ею страдает. Теперь мы можем цифрами показать, что человек находится в состоянии депрессии. Мы выяснили, что 80% людей с депрессией испытывают влияние SITH-1. То есть если анализ покажет положительную реакцию на SITH-1, мы можем сказать, человеку, что у него депрессия. У человека с депрессией концентрация антител будет намного больше, чем у здорового. У здорового человека содержание антител на SITH-1 будет низким – около 2-4, а у человека, подверженного депрессии, этот показатель будет выше 20», – подчеркнул профессор.

              Повышенная концентрация в крови антител, косвенно говорящих о том, что соединение двух протеинов начало убивать клетки, обнаруживается не только у людей с ярко выраженными симптомами депрессии – это проявляется и у тех, кто чем-то угнетен, то есть механизм позволяет обнаружить депрессию на самых ранних стадиях.

              «Раньше депрессия не считалась болезнью. Так вот сейчас мы впервые нашли причину возникновения депрессии. Если двигаться дальше в этом направлении исследований, мы сможем выяснить механизм депрессии и создать лекарство от нее. Это первый шаг и это большое открытие», – считает Кондо.

              Он пояснил, что когда говорят о связи депрессии с недостатком дофамина и серотонина, то речь идет не о причине, а об описании течения болезни, ее проявлении – «у людей с депрессией это происходит так, наблюдаются такие процессы».

              Подчеркивается, что версии о том, что причиной депрессии может быть вирус, высказывались и ранее, но все эти исследования оказались бездоказательными и не дали результата.

              «Мы смогли впервые получить доказательства этого (что причина – вирус). Если не знать причины, то мы не сможем выработать лекарство. Теперь мы знаем причину. Мы знаем, что в слюне увеличивается содержание вируса герпеса человека-VI, он заражает обонятельную луковицу и выделяется SITH-1. Значит, мы можем думать о том, как сделать, чтобы из слюны вирус не попадал в мозг. Все это становится возможным», – заключил ученый.

              Ранее врач назвала признаки «карантинной депрессии».

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