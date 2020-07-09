Число жертв наводнения в Японии увеличилось до 62 человек

Проливные дожди, обрушившиеся на Японию, привели к гибели 62 человек, повреждены более 4,7 тыс. домов в 22 префектурах, сообщает телеканал NHK.

По данным канала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести.

Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями сообщило, что по состоянию на 6.30 утра (00.30 по мск) четверга от ливней пострадали 4 тыс. 711 домов, передает «Интерфакс».

Чиновники агентства предупредили, что число поврежденных домов может вырасти, так как ожидается усиление дождей в западной и восточной частях страны.

Сообщается также, что эвакуация для 230 тыс.человек объявлена на японском острове Кюсю в связи с опасностью наводнений, разливов рек и оползней, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду сообщалось, что в результате наводнений, вызванных проливными дождями, в Японии погибли, по меньшей мере, 58 человек, многие числятся без вести пропавшими.