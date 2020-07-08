США пообещали новые меры против Китая за «аннексию» Гонконга

В ближайшее время США предпримут новые значительные меры против Китая по Гонконгу, Вашингтон исходит из того, что КНР «аннексировала» Гонконг, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«В ближайшие дни и недели вы увидите значительную череду мер в отношении Китая», – передает его слова РИА «Новости».

«Президент [Дональд Трамп] уже заявил, что Гонконг больше не будет рассматриваться как отдельное образование, он будет рассматриваться как часть Китая. Будет некоторое количество норм регулирования и ряд действий, которые будут осуществлены для реализации этой концепции президента», – добавил О'Брайен.

«Гонконг де-факто оказался аннексирован КНР, Коммунистической партией КНР, и они навязывают свою волю свободному демократическому народу», – пояснил советник Трампа.

Напомним, 27 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил Конгрессу об утере Гонконгом автономии от КНР. В связи с этим 26 июня США ввели против Китая «гонконгские» санкции.

30 июня США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения.

В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Документ направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Правовым актом предусмотрено пожизненное заключение в качестве максимального наказания, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий, возможность расследования дел на территории материкового Китая.

1 июля Китай предложил США попробовать ввести санкции против Гонконга, чтобы Пекин мог продемонстрировать свою решимость и нанести Вашингтону ответный удар.

Позже Помпео заявил, что власти Соединенных Штатов не исключают дополнительных действий для помощи демократическим активистам Гонконга после принятия в Китае закона об обеспечении национальной безопасности в специальном административном районе КНР.

7 июля Вашингтон ввел санкции против китайских чиновников.