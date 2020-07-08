Путин провел переговоры с Аббасом

Президент Палестины Махмуд Аббас позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и поздравил его и народ России с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Аббас также принес свои поздравления в связи с результатами общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, сообщается на сайте Кремля.

Стороны обменялись мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования. Москва подтвердила принципиальную позицию по поддержке справедливого и долгосрочного решения палестино-израильского конфликта в соответствии с существующей международно-правовой базой. Также политики отметили важность укрепления межпалестинского единства.

Кроме того, главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества между стран по итогам встречи лидеров в Вифлееме в январе 2020 года. «Условлено о продолжении взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

Напомним, в январе Путин после визита в Израиль прибыл в Палестину для переговоров с Махмудом Аббасом. Стороны обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на перспективу палестино-израильского урегулирования.