Коронавирусом переболели 35 депутатов Госдумы

Коронавирусную инфекцию перенесли 35 депутатов Госдумы, есть парламентарии, которые сейчас лечатся от COVID-19, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«На сегодняшний день у нас переболевших и тех, кто имеет эти антитела, но при этом не был ранее госпитализирован, – 35 человек. Это много, поэтому давайте бережно относиться друг к другу», – сказал Володин, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что есть депутаты, которые сейчас лечатся от коронавируса в медучреждениях.

«Коварство вируса нельзя недооценивать. Каждый раз у коллег обнаруживаются антитела», – добавил спикер Госдумы.

За минувшие сутки в России выявлено 6562 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 700 тыс. случаев заболевания.