Опубликовано видео задержания в Астрахани планировавшего теракт сторонника ИГ

ФСБ обнародовала видеозапись спецоперации в Астрахани, где силовики предотвратили теракт.

Как сообщает «Комсомольская правда», на ролике видно, как силовики ворвались в квартиру 33-летнего астраханца, готовившего теракт с применением переделанного под боевой сигнального пистолета, запаса патронов, гранат и запалов.

Напомним, во вторник ФСБ в Астрахани задержала сторонника террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России), планировавшего устроить террористический акт в городе.