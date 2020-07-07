Украина и Донбасс договорились обменяться списками разыскиваемых лиц

Представители Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик договорились об обмене информацией о разыскиваемых лицах, сообщила представитель ЛНР в данной подгруппе Ольга Кобцева.

«Координатором гуманитарной группы от ОБСЕ господином Тони Фришем была обозначена четкая дата, до какого времени мы должны предоставить информацию по разыскиваемым лицам», – передает РИА «Новости» слова Кобцевой.

Она также уточнила, что была достигнута договоренность о том, что республики Донбасса предоставят список разыскиваемых людей, чьи судьбы остались не установлены, а украинская сторона пообещала «всю имеющуюся у них информацию как-то согласовать с этими списками».

В минувшую пятницу в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция), по итогам которой замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак заявил, что из-за позиции Киева по вопросу особого статуса Донбасса договориться не удалось.

Ранее в ЛНР и ДНР предупреждали, что не признают закон об особом статусе Донбасса, если он будет согласован Украиной с назначенными Киевом «представителями» региона.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД