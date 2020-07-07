На американском сегменте МКС вышел из строя блок питания

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НОВОСТЬ ЧАСА:В Белграде ввели комендантский час
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Газпрому больше некуда спешить с достройкой «Северного потока – 2»
Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»
Героизм скромного лейтенанта приблизил к России Крым
Председатель Китая сокрушил «самого влиятельного врага»
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Алексей Анатольевич Лоэнгрин
Максим Соколов, публицист
В святые 90-е была процветающая профессия политтехнолога, построенная по принципу «Весенний день год кормит». Политтехнолог выезжал в регион, поднимал предвыборные бюджеты, день голосования проходил, после чего с богатыми (или уж какими есть) трофеями отправлялся отдыхать от трудов праведных. Подробности...
Цивилизация Ковчега против цивилизации Потопа
Владимир Можегов, публицист
Английская, Французская, Русская революции XVII-XX веков. стали моментами катастрофического распада тысячелетней греко-римской цивилизации. На примере последних событий в Америке и Европе мы видим почти полную ее гибель. Подробности...
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Схиигумен Сергий и его неправославный нефундаментализм
Сергей Худиев, публицист, богослов
Вся эта постмодернистская каша из оккультного сталинизма, антисемитских страшилок и новомодных теорий заговора про чипирование – не имеет к основам православия вообще никакого отношения. Подробности...
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На российских пляжах заканчиваются свободные места
В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июляПодробности...
В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки
Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскимиПодробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Россия проголосовала за поправки в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?Подробности...
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