Главреда «Холода» Бекбулатову отпустили после допроса в ФСБ

Главреда журнала «Холод» Таисию Бекбулатову отпустили после допроса по делу обвиненного в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, сообщил ее заместитель Михаил Зеленский.

«Она вышла из здания следственного управления ФСБ после допроса», – сказал РИА «Новости» Зеленский. Он отметил, что подробностями по делу не располагает.

В Роскосмосе сообщили, что здание госкорпорации работает в штатном режиме после задержания Сафронова.

«Вход и выход сотрудников осуществляется по обычной схеме, никакого оцепления нет. Можно спокойно выйти», – сказал один из сотрудников компании.

По словам второго работника, сотрудников ФСБ в здании не видно. «Все тихо, как обычно, никого постороннего не видел», – сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник у Бекбулатовой, которая некоторое время состояла в близких отношениях с Сафроновым, прошли обыски.

Сафронов был задержан в Москве по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он, предположительно, передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Своей вины журналист не признал. В Роскосмосе отметили, что задержание не касается его работы в госкорпорации. ФСБ запросила в суде арест подозреваемого.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.

Издания «Ведомости» и «Коммерсант», в которых печатался Сафронов, выступили с заявлениями в его поддержку.