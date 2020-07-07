Дерматолог сказал, сколько раз в день можно мыться в жару

В жаркую погоду не нужно частить с водными процедурами, сообщил главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения, завкафедрой кожных болезней и косметологии ФУВ РНИМУ им. Н.И.Пирогова Николай Потекаев.

Оптимальный вариант – два раза, один из которых – без косметических средств, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Все индивидуально, конечно. Все зависит от типа кожи, от возраста, от сопутствующих заболеваний, которые влияют на метаболизм. Вне жары человеку достаточно один раз в день мыться. Максимум два раза. Частые водные процедуры приводят к сухости кожи. Дело в том, что смывается водно-липидная мантия естественная, которая создает пленочку такую на коже, препятствующую излишнему испарению влаги. Когда смывается это водой (если очень часто мыться), то может возникнуть сухость», – отметил эксперт.

Полетаев также посоветовал использовать как можно меньше геля для душа, а тем более скрабы.

«Средства усиливают эффект смыва защитной пленки с кожи. Можно один раз в день использовать гель для душа. Желательно бесцветный. Я не сторонник всяких добавок, потому что красители любые, они могут вызывать аллергические реакции», – добавил дерматолог.

Ранее сообщалось, что в жаркую погоду необходимо устроить дома «оазис», закрыв окна и жалюзи, рекомендуется носить с собой бутылочку с чистой водой или влажные салфетки, а также избегать физических нагрузок.