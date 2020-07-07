Назван самый привлекательный паспорт в условиях коронавируса

Швейцарская компания Henley & Partners представила новую версию рейтинга паспортов. Лидером признали Японию – обладатели ее паспорта могут въезжать без визы или с визой по прибытии в 191 страну и территорию.

После Японии следуют Сингапур (190 стран), Германия и Южная Корея (по 189 стран). Владельцы паспортов Испании и Италии могут въехать в 188 стран, а Австрии – в 187, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на рейтинге пока не отразилась пандемия коронавируса, так как введенные из-за нее ограничения не связаны с формальными соглашениями о безвизовом перемещении. Однако, как сообщает компания, ситуация с коронавирусом сильно повлияла на передвижение людей и ценность паспортов – некоторые из них «ослабли».

Например, американский паспорт занимает седьмое место вместе Британией и Швейцарией, так как дает право на безвизовый въезд в 185 стран. Но сейчас американцы не могут въезжать в Евросоюз из-за карантинных мер, поэтому паспорт США временно теряет 27 стран и опускается на 26-е место – рядом с Мексикой. По этой же причине ослабел и украинский паспорт, а вот грузинский своих позиций не потерял.

Как считают эксперты, сохранение противоэпидемиологических мер приведет к пересмотру иерархии документов.

«Страны, которые эффективно справились с пандемией, возглавят рейтинг, и совсем не обязательно, что это будут традиционные для индекса, сильные в промышленном плане страны», – говорится в сообщении компании Henley & Partners.

Позиция российского паспорта в рейтинге не изменилась и занимает 51-е место.

В основе рейтинга лежит индекс свободы передвижения, который показывает, сколько других государств может посетить гражданин какой-либо страны без визы или в упрощенном порядке ее получения.

Ранее стало известно, что в ОАЭ одобрили выдачу туристических виз на пять лет.