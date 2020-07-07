Крым предупредили о резком похолодании после жары

В Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с приходом холодного фронта. В ближайшее время ожидается снижение температуры воздуха на 8-10 градусов, сильные дожди и град.

«В связи с прохождением контрастного холодного фронта вечером 7 июля, 8 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Днем 8 июля температура воздуха резко понизится на 8-10 градусов», – передает РИА «Новости» сообщение крымского управления МЧС.

Как отметили специалисты, при таких погодных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

Ранее сообщалось, что этот год в Крыму стал самым засушливым за всю историю метеонаблюдений, то есть примерно за 150 лет.

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