На Украине назвали сроки внесения поправки в конституцию по децентрализации

Изменения по децентрализации власти будут внесены в конституцию Украины в начале 2021 года, заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, сообщила пресс-служба ведомства.

«Ожидается, что изменения в конституцию будут внесены в начале 2021 года. Местные выборы в октябре пройдут на новой территориальной основе по действующей конституции, поэтому мы предполагаем определенный переходный период для запуска новой системы территориальной организации власти», – передает слова Чернышева РИА «Новости».

На прошлой неделе немецкое издание Der Spiegel сообщило, что Москва на переговорах в Берлине якобы намерена потребовать от Киева представления до 6 июля проекта по изменению конституции Украины с целью закрепления в ней особого статуса Донбасса. Встреча состоялась 3 июля.

Комментируя сообщения СМИ, президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одесскую область заявил, что Россия ничего не может требовать от Киева.

Позже вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что представили России на состоявшейся в Берлине встрече не выдвигали Украине ультиматум по закреплению особого статуса Донбасса в конституции.

По итогам берлинской встречи замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак заявил, что из-за позиции Киева по вопросу особого статуса Донбасса договориться не удалось.

Ранее в ЛНР и ДНР предупреждали, что не признают закон об особом статусе Донбасса, если он будет согласован Украиной с назначенными Киевом «представителями» региона.

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