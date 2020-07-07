Трое мужчин спасли тонущую девочку ценой своей жизни

Двое мужчин и 14-летний подросток утонули в Оби в Новосибирске, спасая купавшуюся в неположенном месте школьницу, сообщил представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Винаков сообщил, что «в 16.30 (12.30 мск) поступило сообщение о том, что на реке Обь в районе улицы Обская, 50 тонула девочка 2008 года рождения», передает РИА «Новости».

На помощь ребенку бросились мужчины 1970-го и 1998 годов рождения, а также мальчик-подросток 2006 года рождения.

Девочку спасли, однако «течением трех человек унесло, они скрылись из вида».

«По оперативной информации они, скорее всего, утонули», – добавил Винаков.

Поисковые работы на месте организовали специалисты Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) и госинспекции по маломерным судам (ГИМС МЧС РФ).

Через некоторое время водолазы нашли и подняли из реки тела двух мужчин. Поиски подростка продолжаются.

«В месте неорганизованного отдыха людей у воды были выставлены знаки «Купаться запрещено», тем не менее, девочка купалась без присмотра взрослых», – отметили в ГУ МЧС.

Ранее в Забайкалье при спасении тонущей школьницы погибли четыре человека.