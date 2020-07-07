Блогеру Мирзеханову сократили срок наказания за участие в ИГ

Апелляционный военный суд на два месяца смягчил наказание блогеру Алибеку Мирзеханову, признавшему вину в участии в деятельности «Исламского государства*».

Как уточнил его адвокат Шамиль Яндарбаев, приговор вступил в силу. «Сегодня апелляционный военный суд изменил приговор Мирзеханову и снизил ему срок наказания на два месяца. Приговор вступил в законную силу», – передает ТАСС слова защитника.

В феврале 2020 года Мирзеханов признался, что участвовал в деятельности ИГ* и оформил явку с повинной.

Напомним, в апреле приговором суда Мирзеханов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима.