СК собрался предъявить Верзилову обвинение по делу о неуведомлении о втором гражданстве

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Газпрому больше некуда спешить с достройкой «Северного потока – 2»

«Северный поток – 2» готов к достройке Фото: REUTERS/Stine Jacobsen
Дания на удивление быстро решила вопрос с допуском баржи «Фортуна» к достройке «Северного потока – 2» в своих водах. Между тем «Академику Черскому» не требовалось никакого разрешения датских властей. Судно уже давно могло начать работы. Почему же Газпром оттягивает момент старта достройки важнейшего для России газопровода? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Героизм скромного лейтенанта приблизил к России Крым

Чесменское сражение является одной из самых легендарных побед русского флотаФото: "Чесменский бой",Иван Айвазовский
Ровно 250 лет назад, 7 июля 1770 года, состоялась битва, благодаря которой Россия приобрела Крым и много других новых территорий – сражение при Чесме. Среди забытых героев сражения в первую очередь стоит назвать лейтенанта Дмитрия Сергеевича Ильина – человека, чья храбрость в кульминационный момент перевесила чашу весов на русскую сторону. Подробности...
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Председатель Китая сокрушил «самого влиятельного врага»

Цуй Чжуанжунь позволял себе не по-китайски резкие личные выпады в адрес председателя Си типа «невежественный политик»Фото: 肥洲/Youtube
В Китае арестован 57-летний ученый − один из критиков КПК и лично председателя Си Цзиньпина. Его уже успели сравнить с академиком Сахаровым и с Аун Сан Су Чжи − бывшей политзаключенной, впоследствии возглавившей Мьянму. Но в реальности арестованный не тянет на сколь-либо серьезного игрока. Лидеру Китая стоит опасаться совсем другой угрозы.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Цивилизация Ковчега против цивилизации Потопа

Владимир Можегов, публицист
Английская, Французская, Русская революции XVII-XX веков. стали моментами катастрофического распада тысячелетней греко-римской цивилизации. На примере последних событий в Америке и Европе мы видим почти полную ее гибель. Подробности...
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Схиигумен Сергий и его неправославный нефундаментализм

Сергей Худиев, публицист, богослов
Вся эта постмодернистская каша из оккультного сталинизма, антисемитских страшилок и новомодных теорий заговора про чипирование – не имеет к основам православия вообще никакого отношения. Подробности...
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Для Ефремова есть наказание хуже тюрьмы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Похоже, от Михаила Ефремова в его деле уже ничего не зависит. Человек, который мнил себя вершителем судеб и гласом поколения, оказался тряпочной игрушкой, и с ним теперь играют, как раньше он играл другие роли. Подробности...
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    Шесть соборов, менявших веру

    Глава Китая поборол главного врага

    Украина никогда не вернет Донбасс

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      На российских пляжах заканчиваются свободные места

      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
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      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
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      Обсуждение: 11 комментариев

      Россия проголосовала за поправки в Конституцию

      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

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          • С гневом

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              СК собрался предъявить Верзилову обвинение по делу о неуведомлении о втором гражданстве

              7 июля 2020, 14:40

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Следственный комитет России (СК) в ближайшее время предъявит акционисту, участникуарт-группы «Война», издателю «Медиазоны» Петру Верзилову обвинение в том, что он не уведомил о наличии у него второго гражданства, сообщает пресс-служба ведомства.

              В отношении Верзилова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства»), говорится в сообщении на сайте СК.

              Санкция за нарушение статьи предполагает штраф в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 400 часов.

              «Верзилов допрашивается в качестве подозреваемого, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в ведомстве.

              Ранее, в июне, в отношении Верзилова был составлен протокол о мелком хулиганстве.


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