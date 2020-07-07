В РПЦ отреагировали на заявление Шукшиной в поддержку схимонаха Сергия

Актриса Мария Шукшина, выступившая в поддержку лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), свидетельствует о собственных «ужасных заблуждениях» и оказывает мятежному экс-схиигумену «медвежью услугу», заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«По поводу некоторых «аргументов» в защиту екатеринбургского отца Сергия: известная актриса ничтоже сумнящеся заявляет, что здесь-де (в монастыре) – основа русского православия, что отец Сергий такой один и т.д. Основа русского православия, дорогие, как и всего христианства – Иисус Христос. И никто – никто – не может положить иной основы – об этом четко сказано в Евангелии», – написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в РПЦ более 30 тыс. священников, следуя логике Шукшиной, получается, что «никто, кроме схимника Сергия, не говорит правды». Легойда считает, что актриса таким образом «не об истине свидетельствует», а «о собственных ужасных заблуждениях».



«И при этом так, походя, отказываете тысячам самоотверженных тружеников на ниве Христовой в возможности/умении говорить правду? Тем людям, которые ежедневно служат Господу, исповедуют, причащают, чистят души наши... Да и отцу Сергию, прямо скажем, медвежью услугу оказываете», – отметил представитель РПЦ.



Напомним, Шукшина записала видеообращение, в котором выступила против «нагромождения цифровых законов» в России, «обязательной биометрии», принудительной вакцинации, чипизации, а также пассивной роли РПЦ в общественной дискуссии вокруг этих проблем.

Актриса заявила, что записала обращение в Среднеуральском женском монастыре и «по благословению схиигумена Сергия», так как является его почитательницей и поддерживает его взгляды.

Напомним, священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, который проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса, лишили права проповедовать и высказываться в публичном пространстве. Позднее его лишили сана.

Затем стало известно, что Сергий скрыл от Церкви факт своей судимости за совершенное убийство.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, может ли убийца стать православным священником.