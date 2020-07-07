В США предложили урезать помощь Грузии

В Конгрессе США предложили урезать на 15% помощь Грузии, которая в 2021 году должна составить более 132 млн долларов. Такие заявления вызвали резкую критику со стороны грузинской оппозиции, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В документе американского конгресса говорится, что помощь может быть урезана, если Госдеп не представит аргументацию об эффективной политике правительства Грузии по усилению демократических институтов и борьбе с коррупцией, а также защите иностранных инвесторов.

Источник газеты ВЗГЛЯД, близкий к правительству Грузии, отметил, что «это только первичная версия, окончательный документ перед утверждением пройдет множество согласований и утверждений». Он также выразил уверенность, что Госдеп подтвердит «важные шаги правительства Грузии по укреплению демократии».

По его словам, «в документе видны усилия конгрессменов-лоббистов Frontera Resources и Conti Group, потерявших работу в Грузии».

Тем временем лидер оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе заявил, что «США накладывают санкции на Грузию».

Председатель оппозиционного «Демократического движения», экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе заявила, что «рассматриваемый Конгрессом документ – катастрофический сигнал для «Грузинской мечты». Она заявила, что, если власти Грузии в октябре не проведут свободные и прозрачные выборы в парламент, сотрудничеству США с Грузией будет нанесен непоправимый ущерб.

Ранее посол США в Грузии Келли Дегнан не исключила, что Россия якобы может вмешаться в парламентские выборы в Грузии 31 октября.